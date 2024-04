Coalizione Civica spaccata: "Un progetto impossibile"

La ‘Coalizione Volterra Civica’ si spacca. La lista civica ‘Per Volterra’, una delle due anime insieme a ‘Uniti per Volterra’ che componeva la coalizione che si è presentata alle elezioni come unico sfidante al sindaco Giacomo Santi, ha deciso di rompere il sodalizio. Il motivo, a quanto spiega il coordinamento del movimento ‘Per Volterra’ è che "sono venuti meno tutti i presupposti per i quali abbiamo cercato di portare avanti un progetto reale. Le azioni intraprese dalla Coalizione Volterra Civica non sono compatibili con la nostra idea di politica al servizio della collettività". "L’attuale diatriba politica - spiega in una nota Per Volterra - ci spinge a prendere le distanze dalla bagarre che si sta delineando in vista delle prossime elezioni amministrative. Abbiamo sempre creduto in una politica costruttiva con l’unico obiettivo del bene di Volterra e del territorio. In questo contesto abbiamo cercato di unire, credendo nel civismo, in progetti condivisi e in programmi chiari e definiti, mettendoci tutto l’impegno possibile. Oggi le condizioni sono profondamente cambiate". Ciò che soprattutto lamentano gli esponenti del civico è "la mancanza discussione su temi e programmi", in mancanza dei quali ritengono "impossibile sviluppare alcun progetto con la neonata Coalizione Volterra Civica. In tutte queste settimane siamo rimasti in silenzio per non distogliere l’attenzione sulle esigenze della Città, ma adesso non possiamo più tollerare quello che leggiamo e viviamo. Non siamo disponibili a parteggiare come il tifo da stadio. Inoltre - prosegue la nota - elemento non secondario, le dichiarazioni su stampa della Lega Volterra, che di fatto confermano l’appoggio alla candidata della Coalizione Civica su Volterra, per noi sono intollerabili e del tutto distanti dal nostro modo di vedere la lista civica".

Una decisione, quella di ‘Per Volterra’, che scaturisce anche dall’ascolto di molti elettori "che ci chiedono di dissociarci da tutto questo". La lista civica non esclude però di presentare un suo candidato per le amministrative per "attuare una politica che sia esclusivamente nell’interesse della città. Con questo scopo la lista civica Per Volterra c’è e ci sarà fino alle elezioni e anche dopo, a prescindere o meno dall’entrata in corsa per le Amministrative di giugno".