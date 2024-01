Coalizione civica al voto il 21 gennaio

La base popolare che sostiene la Coalizione Civica (nata dall’unione delle liste Per Volterra e Uniti per Volterra) è chiamata al voto delle primarie il 21 gennaio per scegliere la futura candidata a sindaco fra Roberta Benini e Francesca Giorli per le elezioni amministrative che si terranno il prossimo giugno. Si vota il 21 gennaio dalle 10 alle 22, nel seggio allestito al circolo Acli di San Giusto. Lo spoglio avverrà dopo la chiusura delle urne. Ad esprimere la propria preferenza per le due candidate, sono chiamati tutti i sostenitori (iscritti e simpatizzanti) della Coalizione Civica, che potranno partecipare al voto mostrando un documento di identità. Le due contendenti sono l’avvocato Roberta Benini, classe ‘73, attualmente capogruppo consiliare della lista Per Volterra, e Francesca Giorli, classe ‘77, manager in campo cinematografico.