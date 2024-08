Civiltà etrusche sotto i riflettori. Gli eventi in quattro Comuni. Finanziamenti dalla Regione

VALDERA

La civiltà etrusca in Valdera. Buti, Capannoli e Terricciola, oltre ovviamente a Volterra sono tra i 40 enti che hanno risposto al bando regionale Giornata degli etruschi 2024, per sostenere le iniziative volte a celebrare la civiltà, la cultura e il patrimonio etruschi della Toscana. Lo stanziamento complessivo è stato pari a 50mila euro, corrispondente a tutte le risorse residue rimaste sul pertinente capitolo di spesa. Le iniziative, che dovranno svolgersi sul territorio toscano nel periodo compreso tra venerdì 16 agosto e lunedì 30 settembre 2024, sono state sostenute attraverso la concessione di compartecipazioni finanziarie. "Ormai dal 2016 aiutiamo i nostri Comuni a organizzare decine e decine di eventi nei territori la cui storia è stata toccata dalla civiltà etrusca e che possono fregiarsi di possedere reperti, scavi, testimonianze — dichiara il presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo. Le giornate dedicate agli Etruschi hanno l’obiettivo di valorizzare il nostro patrimonio e riscoprire le radici storiche e antropologiche del nostro essere toscani. Quell’antica civiltà ha tracciato la strada per la Toscana di oggi e sono davvero felice che al bando di quest’anno abbiamo risposto in tantissimi. Promuovere, valorizzare e tutelare il patrimonio storico artistico e culturale della nostra regione non significa guardare al passato, ma creare nuove, preziose occasioni di arricchimento, di conoscenza e di crescita per tutte e tutti coloro che potranno partecipare a questi eventi".

Capannoli già la scorsa estate aveva dedicato una giornata di approfondimento alle sepolture etrusche all’interno dei musei di Villa Baciocchi. Evidente il collegamento con Terricciola borgo famoso per i suoi ipogei, costruzioni sotterranee riconducibili proprio alla civiltà etrusca. Dall’altro lato dell’Era c’è Buti compresa in quella rete di Comuni attivi nel ricordare e ripercorrere quelle origini. Infine non poteva mancare all’appello Volterra dove la presenza etrusca è tutt’ora nitida in moltissimi aspetti culturali e strutturali del colle.