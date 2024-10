Città in tilt per il traffico. Cantieri e incidenti paralizzano la zona sud

Numerosi cantieri, divieti di accesso e incidenti. Un mix esplosivo che ha mandato in tilt il traffico cittadino. Ieri il giorno più critico che potrebbe ripetersi anche oggi e nei prossimi giorni. Complici una serie di cantieri che si sono sommati al già sostenuto traffico nelle ore di picco e non solo. E così ieri pomeriggio, dalle 18 alle 20, la situazione è stata insostenibile nella zona sud della città, nei quartieri Galimberti e Bellaria fino a toccare il centro città. La prima causa è da ricercare nel cantiere al Romito dove è in costruzione la rotatoria che cancellerà il pericoloso incrocio con via delle Colline per Legoli. Nei giorni scorsi la chiusura parziale dell’intersezione ha provocato non pochi disagi al traffico in direzione della frazione. E da ieri la situazione si è ulteriormente complicata con la chiusura totale dell’incrocio per fare spazio al cantiere. Così si sono formate lunghe code in direzione della rotatoria dello svincolo della FiPiLi. Non solo, ieri pomeriggio, un tamponamento a catena sul terzo ponte ha definitivamente mandato in tilt il già congestionato traffico. Questo intasamento ha provocato il dirottamento di molti automobilisti verso via Buozzi che però è chiusa per il cantiere ai sottoservizi. Così si sono formate lunghe file nel percorso alternativo di via Galileo Galilei che hanno rallentato anche le ambulanze in arrivo al pronto soccorso. Problemi anche in centro città nella zona di piazza dei pini e viale IV novembre.