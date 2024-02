Ciccarè, campagna al via: "Nel segno dello sviluppo"

Chiara Ciccarè candidata a sindaca di Casciana Terme Lari annuncia l’avvio della sua campagna elettorale. Ciccarè, attualmente assessore all’Istruzione pubblica e ai servizi scolastici nella giunta guidata da Mirko Terreni, è sostenuta dalle forze politiche di centrosinistra, Partito Democratico, Partito Socialista e Sinistra Italiana. Da giovedì 1 marzo al via dunque gli incontri con i cittadini nel segno della partecipazione attiva e con un obiettivo finale del programma di mandato molto chiaro, ovvero lo sviluppo del territorio declinato in ottica sostenibile. "Nei primi incontri tutte le tematiche saranno affrontate sotto un unico filo conduttore – ha sottolineato la candidata – lo sviluppo inteso sia come miglioramento della qualità della vita sia come benessere socio economico". Il ciclo di incontri vedrà Ciccarè coinvolta in varie modalità, un ruolo importante avranno i laboratori di idee tematici accanto ai quali non mancheranno occasioni informali attraverso le quali i cittadini potranno condividere le proprie visioni sul futuro del comune condividendo un caffè con la candidata. Dalla scuola al decoro urbano, passando per le politiche socio-sanitarie, la cura dell’ambiente e la promozione dell’agricoltura, questi gli argomenti che saranno trattati all’interno dei laboratori di idee. Il primo incontro a Perignano domani alle 21.30 al club cacciatori e ciclisti.

Giuseppe Pino