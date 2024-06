Ciampi: "Una vittoria". Andreoli: "Più di storici partiti"

Sono entrambi soddisfatti dei propri risultati gli altri due candidati sindaci che non saranno però presenti al ballottaggio. Molto contenta Denise Ciampi di Pontedera a Sinistra, soddisfatta del suo 6,59% e dei 927 voti ottenuti. "Stiamo festeggiando, è una grande vittoria – ha detto la candidata della lista di sinistra, nata dall’unione di due partiti, Rifondazione Comunista e Sinistra Italiana – per tutta la campagna elettorale ed in special modo nelle ultime settimane avevamo notato un grande interesse dei cittadini per la nostra lista, per il nostro programma. Siamo davvero orgogliosi del risultato ottenuto". E sulle disposizioni eventualmente fornite ai propri elettori in vista del secondo turno. "In questo momento non diamo indicazioni ma i partiti che compongono la nostra lista devono ancora confrontarsi – non si sbilancia Ciampi – gli elettori in ogni caso sono liberi di esprimere il proprio voto". Parla di sconfitta ma è comunque soddisfatto anche Alberto Andreoli, candidato con la lista civica Presidio Civico che ha ottenuto il 6,18% con 869 voti. "Devo essere soddisfatto in quanto ho corso da solo con i miei 12 candidati, senza partiti – dice Andreoli – nonostante questo abbiamo ottenuto risultati migliori anche di partiti storici come Lega o Forza Italia ma anche della civica di centrodestra Pontedera al centro. Non ho nessun rimpianto, è stata una bella esperienza per tutti noi". "Il ballottaggio? Nessuno mi ha cercato, faremo le nostre valutazioni. La decisione che uscirà sarà sicuramente condivisa con tutti gli altri candidati".

l.b.