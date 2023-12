Chiusura del Giubileo, centro storico blindato

Oggi ci sarà la solenne celebrazione conclusiva dell’anno giubilare, in Cattedrale dalle 17. In quella occasione il vescovo Giovanni ordinerà diacono il seminarista Alfonso Marchitto.Per tutta la giornata sarà attiva in San Miniato la Ztl nel settore A, con i varchi controllati da telecamere, che non consentirà l’attraversamento del centro ai non autorizzati. È pertanto opportuno – viene spiegato – salire in città da Fontevivo-La Scala, per recarsi ai parcheggi di Piazza Dante o di Fonte alle Fate (Valle di Cencione). Ai sacerdoti è consigliato di raggiungere il parcheggio del Seminario. Piazza del Duomo sarà riservata al parcheggio per le autorità; sarà comunque possibile accompagnarvi persone con difficoltà di deambulazione ma, una volta fatto, occorrerà parcheggiare altrove. Dalle ore 15 alle 17 sarà inoltre attivo un servizio navetta gratuito a San Miniato Basso, che partendo dal parcheggio del Palazzetto dello sport, e facendo tappa anche al cimitero di La Scala, raggiungerà Piazza Dante a San Miniato.