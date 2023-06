"Chiare, fresche… e dolci sere" Sarà un’estate per tutti i gusti Calcinaia presenta il cartellone

È un cartellone ricco di appuntamenti quello presentato ieri mattina a Calcinaia. "Chiare, fresche… e dolci sere" è il palinsesto di eventi serali estivi calcinaioli giunto alla sua 24esima edizione e che quest’anno presenta tante conferme e altrettante novità. "La qualità degli eventi in programma è davvero alta – ha detto il sindaco Cristiano Alderigi – e molti spettacoli si svolgeranno in luoghi caratteristici del nostro Comune, che in tal modo saranno valorizzati come importanti punti di ritrovo, divertimento e socialità". Si parte sabato 1 luglio alle 16 con "Calcinaia e l’Arno: storia di due amanti", una visita guidata gratuita da piazza Indipendenza alla scoperta del centro storico. La sera alle 21.30 sempre in piazza Indipendenza ci sarà il King Contest Show con lo spettacolo dei giovani allievi dell’Istituto comprensivo M.L. King. Ma il programma è ricco. Mercoledì 5 alle 21.30 in piazza Indipendenza ci saranno le canzoni popolari del gruppo Il Bruscello, giovedì 6 luglio uno spettacolo teatrale con Andrea Kaemmerle al Museo della Bicicletta a Fornacette e così via con eventi di tutti i tipi.

"Spazieremo dalla musica classica a quella contemporanea e pop, dal teatro alle commedie musicali – ha detto l’assessore Christian Ristori –. L’impegno nella realizzazione di questi numerosi eventi è stato molto e si è cercato di dare spazio sia ad artisti locali che internazionali". Al termine della presentazione degli eventi il sindaco ha consegnato una pergamena ad Elena Sorgato, vincitrice del contest fotografico indetto per scegliere lo scatto che fa da sfondo alla locandina. Sua la foto che immortala un tramonto sul canale emissario a Fornacette.