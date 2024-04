"Cercare soluzioni per le aree interne"

Volterra al centro del secondo evento organizzato dal Pd della provincia di Pisa in vista delle elezioni. Aree interne e ruralità sono stati gli argomenti sviscerati nel confronto. "L’Alta Valdicecina è una delle nuove aree dove in questo mandato siamo riusciti ad attivare le progettualità della strategia nazionale aree interne. Voglio esprimere un grande apprezzamento per il Comune di Volterra che svolgendo la funzione di capofila si è caricato su di sé una grande responsabilità nell’ottica di mettere in campo milioni di euro di investimenti sul territorio nei prossimi anni grazie alla strategia nazionale area interne. Investimenti che nascono dal basso, dalla volontà dei territori interessati. Volterra in questo senso si è battuta per entrare all’interno di questo percorso innovativo e ha deciso di accogliere questa sfida che porterà opportunità in più per il territorio - ha detto Marco Niccolai, presidente della commissione per il sostegno, la promozione e la valorizzazione delle aree interne della Toscana. Il sindaco uscente Giacomo Santi ha ribadito come "cercare soluzioni politiche efficaci per le aree interne significa non solo promuovere lo sviluppo economico e sociale, ma anche valorizzare le risorse locali e garantire pari opportunità a tutti i cittadini". Per Giamila Carli, presidente Gal Terre Etrusche, "le risorse finanziare L.e.a.d.e.r assegnate ai Gal possono contribuire a migliorare la qualità della vita nelle aree rurali, promuovere lo sviluppo delle attività agricole, produttive, del commercio, del turismo, culturali, rafforzando le filiere agricole e agroalimentari, creando servizi e iniziative volte a contrastare lo spopolamento dei nostri territori".