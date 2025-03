Centro di storia locale, Giani all’inaugurazione

E’ arrivato anche il presidente della Regione Eugenio Giani per il taglio del nastro di una nuova importante realtà per Chianni. Nei locali comunali è nato il Cesd (Centro Espositivo e Documentale) sulla storia di Chianni e Rivalto (che nel 1406 insieme furono sottomesse alla Repubblica di Firenze) sui personaggi, sul patrimonio artistico e naturale. Una realtà nata da un’idea dell’amministrazione comunale della passata legislatura in condivisione con il professor Enrico Lupi, ex sindaco e profondo conoscitore della storia del territorio ma soprattutto un “chiannerino” con un amore smisurato per il borgo di origine al quale ha dedicato tanta passione fino alla fine dei suoi giorni. Il centro è luogo dove si potranno conoscere gli elementi più importanti che caratterizzano il nostro comune – ha spiegato il sindaco Giacomo Tarrini –, sarà un punto di riferimento per i cittadini, soprattutto dei più giovani, che non sempre conoscono le proprie radici; sarà un punto di partenza dove i tanti ospiti, che arrivano da tutto il mondo, avranno modo di conoscere le nostre peculiarità, la nostra cultura e da lì iniziare a amare il nostro territorio". Un piccolo borgo, Chianni, dalle radici antiche, ricco di tradizioni e arte.