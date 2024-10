Cenaia vola verso la vetta

E’ stata la domenica del Cenaia. La squadra di Nicola Sena vince con merito sul campo dell’ex co-capolista Pro Livorno Sorgenti e sale a quota dodici in classifica, a ridosso delle primissime posizioni. Sena schiera subito dall’inizio il nuovo arrivato Neri, mentre l’altro nuovo acquisto Canessa viene mandato nella mischia a inizio secondo tempo. Con questi due nuovi giocatori il Cenaia trova un assetto di squadra più robusto e propenso alla fase di attacco. E, visto il risultato sul campo della capolista, forse è proprio quello che mancava alla compagine del tecnico livornese. Il Cenaia è senza dubbio la migliore delle quattro compagini di Valdera e zona del Cuoio del girone A di Eccellenza. Ma dopo la vittoria di domenica, che poteva anche essere più rotonda se l’arbitro non avesse annullato per fuorigioco il raddoppio di Quilici.

Le altre tre squadre delle nostre zone continuano a soffrire nei bassifondi della classifica. Fratres Perignano, Mobilieri Ponsacco e Cuoiopelli sono le uniche squadre del girone, insieme al ponte Buggianese, a non aver mai vinto. La Cuoio è ultima ed è quella messa peggio, non solo per la posizione in classifica, ma anche perché ha racimolato finora un solo punto, segnato un solo gol e subiti tredici. Fratres Perignano e Mobilieri Ponsacco hanno pareggiato quattro partite su sei. Le altre due le hanno perse. Sabato, nell’anticipo della sesta giornata, la squadra di Roberto Falivena ha pareggiato sul campo difficilissimo del Real Forte Querceta dopo essere passata in vantaggio e averlo mantenuto a lungo nella partita. Alla fine il punto è buono, ma va stretto al Fratres Perignano che ha palesato alcuni miglioramenti nello sviluppo del gioco e sembra vicino alla sua condizione migliore.

I Mobilieri Ponsacco non sono andati oltre lo zero a zero sul campo del Ponte Buggianese. Anche la squadra di Macelloni, rispetto alle precedenti cinque uscite, ha dimostrato alcuni progressi, ma il problema del gol resta irrisolto. Il Ponsacco subisce poco (4 le reti prese), ma in avanti è molto sterile (2 gol fatti). Stesso discorso per la Cuoiopelli che anche contro la Massese ha mantenuto di più il possesso palla, ma non ha mai tirato in porta. Alla fine, dopo aver cercato di recuperare il gol subito al 17’, i biancorossi sono crollati e hanno preso altre due reti.

La classifica: Camaiore 16, Castelnuovo Garfagnana 14, Pro Livorno Sorgenti 13, Cenaia 12, Real Forte Querceta 11, Sporting Cecina 10, Massese 9, Sestese e Viareggio 8, Fucecchio 6, Montespertoli 5, Mobilieri Ponsacco, Fratres Perignano, Certaldo e Ponte Buggianese 4, Cuoiopelli 1.