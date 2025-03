Cenaia, Perignano e Ponsacco. Per opposti motivi, solo vincere

Il derby del Cuoio del girone A di Eccellenza questa volta conta solo per il Fucecchio che è sesto in classifica insieme al Montespertoli, con 39 punti, e può ancora puntare a un posto nei play off. Non conta nulla per la Cuoiopelli, se non per continuare con il solito orgoglio e la solita voglia di far bene dimostrati per tutto il campionato e anche da retrocessa. Alle 14,30 al Masini di Santa Croce Cuoiopelli e Fucecchio scendono in campo per quella che fino a tre-quattro anni fa era considerata la partita clou del girone, con le due squadre impegnate a giocarsi la vittoria del campionato o, comunque, il miglior piazzamento play off.

Mancano tre partite alla fine del girone A di Eccellenza e ci sono tre squadre ancora in lotta per opposti obiettivi. Il Cenaia per mantenere il secondo posto, e cercare anche di allungare per mettere la forbice di dieci punti tra la seconda e la quinta posizione, Fratres Perignano e Mobilieri Ponsacco per la migliore posizione possibile per affrontare i play out. Il Fratres, quintultimo, ha anche la possibilità, a seconda dei risultati del Ponte Buggianese, penultimo, di potersi salvare direttamente grazie alla forbice dei dieci. Ma, prima di tutto, dovrà vincere oggi contro il Momntespertoli e continuare nella scia di successi anche nelle ultime due gare del campionato. Così come dovranno fare i Mobilieri Ponsacco, a partire dalla gara casalinga odierna (che però si gioca allo stadio Pagni di Peccioli) contro il Viareggio. Vincere. Non hanno altra scelta Fratres Perignano e Mobilieri Ponsacco, anche per cercare di evitare, nel caso dovessero affrontare entrambe i play out, di giocare lo spareggio fratricida.

Il Cenaia scende in campo a Ponte Buggianese da seconda in classifica, con un vantaggio di quattro punti sullo Sporting Cecina. Gli arancioverdi di Nicola Sena giocano per vincere perché solo così possono provare ad allargare la forbice di dieci punti tra il secondo e il quinto posto e giocare la finalissima dei play off del girone saltando il primo turno. Non sarà facile, ma il Cenaia degli ultimi mesi è una macchina che sa solo vincere. "Abbiamo di fronte tre partite – dice Sena – Tutte molto toste perché si incontrerà squadre che lottano per evitare i play out o per raggiungere i play off. Non bisogna staccare, bisogna pensare che quella di oggi sul campo del Ponte Buggianese sarà ancora più difficile perché la compagine pistoiese giocherà l’ultima spiaggia. Dovremo avere la mentalità giusta per andare a conquistare i tre puntui".