Castelfranco verso le elezioni. Mini: "PalaBagagli indecente". Grossi: "A giugno inizio lavori"

CASTELFRANCO

La campagna elettorale per le Comunali di giugno si scalda sulle condizioni del palazzetto dello sport PalaBagagli. Botta e risposta tra Fabio Mini candidato del centrodestra e Federico Grossi candidato del centrosinistra.

"Il vicesindaco Federico Grossi sta facendo campagna elettorale con i suoi fallimenti – attacca Mini – Elogia la sua amministrazione comunale per l’arrivo dei fondi del Pnrr per ristrutturare il PalaBagagli. Non si vergogna? Se il PalaBagagli è in condizioni indecenti è responsabilità di Grossi e della sua maggioranza. Al palazzetto la situazione è inaccettabile. La struttura ha sicuramente bisogno di interventi di ristrutturazione, ma la cosa indecente è che l’impianto è totalmente abbandonato: bagni guasti, porte e finestre rotte, muri scrostati, docce inutilizzabili. Le associazioni sportive di Castelfranco svolgono un ruolo aggregativo ed educativo importantissimo, meritano di avere una struttura dignitosa".

"La vecchia caldaia nell’area verde verrà portata via a breve insieme agli impianti che verranno smantellati con i lavori che inizieranno a breve – la replica di Federico Grossi – Quella caldaia è data sostituta da un’altra temporanea installata un anno fa per garantire la continuità del servizio. A giugno, conclusi i campionati, al PalaBagagli partiranno i lavori finanziati da risorse Pnrr per 500mila euro. Saranno rifatti gli impianti termici di riscaldamento e acqua calda e l’impianto di illuminazione a led del campo da gioco e l’illuminazione di sicurezza. Verranno adeguate le uscite di emergenza e interventi altrettanto importanti ci saranno per l’impermeabilizzazione della copertura".