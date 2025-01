Caso “gonna svolazzante“: "Nardini cerca notorietà"

"Patetiche risultano le ripetute accuse di sessismo mosse dall’assessora Nardini, palesemente alla ricerca di notorietà e di voti in vista della prossima tornata elettorale". Forza Italia rompe il silenzio sulla vicenda della "gonna svollazante", come il capogruppo Vallini definì l’outfit di Nardini per un incontro con il vecovo. "A nostro avviso la vicenda, che ha ormai assunto toni grotteschi, ruota totalmente intorno al concetto di “rispetto”, ovvero quell’ atteggiamento di riguardo, di stima e di deferenza verso una persona, istituzione civile o religiosa o alle cose che le simboleggiano – si legge in una nota del coordinamento azzurro –. La presa di posizione, peraltro a titolo personale, del nostro capogruppo fa esclusivamente riferimento alla mancanza di tale atteggiamento in un evento istituzionale e per di più in presenza di una autorità religiosa: la brutale strumentalizzazione che tutte le forze politiche avverse presenti in consiglio ne hanno fatto dimostra soltanto pochezza di idee e di valori".