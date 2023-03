Case popolari Il nuovo bando di assegnazione

VALDICECINA

E’ in pubblicazione il nuovo bando di concorso pubblico in forma associata, per la formazione di graduatorie disgiunte di assegnazione degli alloggi di Erp (edilizia pubblica) presenti nel Comune di Volterra, Pomarance, Castelnuovo e Montecatini Valdicecina. Il bando e i suoi allegati sono consultabili e scaricabili dal sito del Comune di Pomarance all’indirizzo oppure in forma cartacea nell’espositore all’ingresso del palazzo comunale in piazza Sant’Anna. Chi necessita di informazioni e supporto nella compilazione della domanda può usufruire gratuitamente dello sportello Apes, attivato appositamente per il bando Erp e gestito dagli incaricati di Apes. Lo sportello dal 28 marzo all’11 maggio sarà aperto a Volterra, Montecatini, Castelnuovo e a Pomarance. Agli sportelli Apes si accede esclusivamente su appuntamento, chiamando il numero 0588-62303 dal lunedì al venerdì dalle 11 alle 12.