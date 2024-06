Casciana-Lari: la giunta. Tre uomini e due donne per la squadra di Mori

Presentata ieri sera durante il primo consiglio comunale la nuova giunta del Comune di Casciana Terme–Lari guifata dal sindaco Paolo Mori eletto con la lista Casciana Bene Comune, chee tiene per sé le deleghe cruclali come Terme, Urbanistica, Edilizia privata e Sicurezza, mentre indica come vicesindaco Enrico Fatticcioni, 54 anni, agente di commercio, che avrà anche le deleghe ad Ambiente e Sport,

"Come annunciato durante la campagna elettorale – ha dichiarato il neoprimo cittadino, - ho scelto tra i candidati le donne e gli uomini che amministreranno con me il Comune. Sono orgoglioso della squadra che amministrerà nei prossimi cinque anni perché è composta da persone di grande valore umano e professionale, sono persone che hanno passione, determinazione e competenze".

"Sono donne e uomini – ha aggiunto Mori – che hanno deciso di stare al mio fianco da subito con entusiasmo. Ho potuto nominare solo cinque assessori, ma tutti i componenti della maggioranza hanno qualità per poter ricoprire il ruolo di amministratore. Sono certo che i cinque assessori sapranno portare avanti il lavoro con impegno, saggezza e idee vincenti. Sapranno affrontare le sfide che ci attendono come il rilancio turistico e delle terme, la messa in sicurezza della variante di Lari, la riqualificazione della zona artigianale e industriale di Perignano, il miglioramento del decoro urbano, la valorizzazione dei borghi, una nuova raccolta dei rifiuti e un nuovo rapporto con i cittadini".Ecco di seguito le deleghe affidate ai componenti della giunta comunale:

Enrico Fatticcioni, come detto assume l’incarico di vicesindaco con deleghe ad Ambiente e Sport; a Sandro Francalanci, i capitoli importanti del Bilancio, Personale e aziend e Partecipate, Fabrizio Marconi si occuperà invece di Turismo, Associazionismo, Protezione civile, Caccia, Agricoltura e Sanità; Alessandra Dal Canto: è la nuova assessora a Scuola, Cultura, Politiche sociali e giovanili, mentre a Rossana Sordi vanno le deleghe a l Lavori pubblici, Manutenzioni e Decoro urbano, Trasporti, Attività produttive, Commercio.