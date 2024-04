Casa di Comunità. Fondi dalla Regione

La Regione ha approvato un nuovo piano di investimenti da oltre 112 milioni per l’edilizia sanitaria. Tra questi rientra anche l’intervento atteso da anni a Castelfranco. Valde due milioni e mezzo. L’attuale distretto socio sanitario e gli uffici della prevenzione luoghi di lavoro di viale 2 giugno saranno interamente riqualificati ed ampliati per poi ospitare la casa di comunità. Adesso manca solo l’ok del Ministero della Salute. "Questo vuol dire – spiega ujna nota del Pd – che nel nuovo polo sociosanitario oltre ai medici di famiglia, al punto prelievi, ai servizi sociali e di prevenzione già presenti verranno attivati importanti servizi di continuità assistenziale H24, 7 giorni su 7". "Nel passato i nostri obiettivi erano altri - afferma il candidato Federico Grossi e vicesindaco uscente di Castelfranco - ovvero di creare una casa della salute all’Orto di San Matteo. Credo che la capacità di un’amministrazione sia anche quello che adattarsi ad un contesto che cambia pur di arrivare ad un obiettivo. Con la nuova Farmacia Comunale, inizieremo a realizzare quel percorso di potenziamento dei servizi sociosanitari che abbiamo pensato e voluto per la nostra Castelfranco".