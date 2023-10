E’ già clima Carnevale, ecco le date dei corsi. Il Comitato conferma l’ingresso senza ticket

Santa Croce (Pisa), 5 ottobre 2023 – Primo corso l’ultima domenica di gennaio. Gli altri due il 4 e l’11 febbraio. Eventuale sfilata di recupero, nel caso una o più delle tre non possano uscire per maltempo, il 18 febbraio. E’ il presidente del Comitato comunale festeggiamenti carnevaleschi, Giorgio Bosco, a rendere note le date del Carnevale d’Autore 2024 che è già pienamente nel vivo e operativo con i quattro gruppi al lavoro per allestire le mascherate. Ogni sera le stanze – sedi dei gruppi Gli Spensierati, Il Nuovo Astro, La Lupa e La Nuova Luna – si illuminano e si animano di carristi, sarte, autori di bozzetti e di tutte le altre indispensabili figure che ogni anno, nei mesi da settembre a gennaio, preparano i corsi mascherati. Dopo le date delle sfilate l’altra grande attesa, come ogni anno, è quella dei temi scelti da ognuno dei gruppi. Per conoscere i titoli – che saranno sicuramente strani, criptici e originali come sempre – bisogna aspettare la sera di domenica (8 ottobre) quando è in programma la cena in largo Bonetti con successivo spettacolo DueZero. Per prenotarsi telefonare al 335 5272647 (Mirco) o al 335 8448526 (Renzo).

«Quella di domenica sarà una grande festa – le parole del presidente del Comitato comunale festeggiamenti carnevaleschi Giorgio Bosco – Mi auguri che ci sia una grande partecipazione perché sarà l’occasione per entrare in clima carnevale e per conoscere i titoli delle sfilate dei quattro gruppi. Rispetto allo scorso anno non ci saranno particolari novità nel programma delle tre domeniche dedicate ai corsi mascherati. Confermiamo anche per il Carnevale 2024 gli ingressi gratuiti per favorire una maggiore partecipazione di persone e famiglie. La novità è stata lanciata per la scorsa edizione e ha funzionato. So benissimo, sappiamo, che rinunciamo a una entrata economica, ma siamo anche consapevoli che così facendo il nostro Carnevale d’Autore è frequentato e vissuto da più persone". Al Comitato stanno pensando anche a un particolare riconoscimento da assegnare a maschere o gruppi dedicato a Piero Conservi.

g.n.