Carnevale, nuova canzonetta: "Sulle Lastre" di Umberto Nuti vince il contest del comitato

SANTA CROCE

La musica allegra e ballerina del carnevale. "Sulle Lastre" è la canzonetta del Carnevale d’Autore 2024. Porta la firma e la voce (che potremo apprezzare in diretta le tre domeniche delle sfilate in piazza Matteotti dal 28 gennaio) del giovane cantautore santacrocese Umberto Nuti che ha vinto il contest ideato dal Comitato comunale festeggiamenti carnevaleschi. Un testo fresco e orecchiabile che cita i quattro gruppi (Gli Spensierati, La Lupa, La Nuova Luna, Il Nuovo Astro), l’Arno e le concerie. "Escono di fretta tutti dalla conceria, Santa Croce si traveste d’allegria e se ti hanno detto non esiste la magia, portali con te che capiranno la bugia... A Carnevale per la strada cammina il GaoGa.... Vieni anche tu sulle Lastre a ballare con me...".

La presentazione della nuova canzonetta – scelta dalla giuria composta da Giorgio Bosco, Simonetta Pucci, Michela Mannucci, Angelo Scaduto, Carlo Bosco, Ginevra Guerrini e Leonardo Magi – ha avuto luogo al teatro Verdi alla presenza della sindaca Giulia Deidda e dell’assessora Elisa Bertelli. Al secondo posto del contest si è classificata Daniela Donati con la canzonegtta intitolata "Ir Callo", musica e arrangiata dal maestro Mauro Rosi e cantata dalla figlia Gloria Gorgeri. "Ho saputo da mia mamma del contest e ho pensato di partecipare per contribuire al rilancio del nostro carnevale – le parole di Umberto Nuti – Se penso che prima di me la canzonetta era di Don Backy mi sembra di non meritarmi questo onore. Basti pensare che il famosissimo gruppo americano dei Green Day ha riadattato la canzone Amico per capire il successo mondiale di Don Backy".

gabriele nuti