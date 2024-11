Carcasse d’auto abbandonate. È polemica

CASTELFRANCO

Carcasse di auto abbandonate in alcune strade di Castelfranco. La critica all’amministrazione comunale è del gruppo di opposizione Castelfranco Unita con il capogruppo Federico Grossi a cui replicano duramente il sindaco Fabio Mini e l’assessore all’ambiente Nicola Sgueo.

"Carcasse di auto sulla provinciale Francesca Bis, via Aiale e via dello stadio – scrive Grossi – Da mesi devono essere rimosse perché rappresentano situazioni di degrado oltre che pericolo perché si trovano a bordo strada prive di segnalazione. Ci aspettiamo che il sindaco e l’assessore all’ambiente si attivino velocemente".

"Per quanto riguarda la carcassa abbandonata sulla Bis le osservazioni di lentezza nello svolgimento delle pratiche di rimozione Grossi dovrebbe indirizzarle al presidente della provincia Massimiliano Angori, che se non sbaglio è dello stesso partito di Grossi – la replica di Sgueo – La Clio in via dello Stadio risulta ancora assicurata e, seppur indecorosa, non può essere rimossa. Infine, l’Audi in via Aiale è sotto sequestro da parte dei carabinieri, come si vede dai cartelli con i sigilli esposti sulla vettura. Secondo il consigliere Grossi cosa dovrebbe fare il Comune di fronte ad atti della magistratura? Ecco risolti i grandi scandali sui rifiuti a Castelfranco paventati da questa minoranza". "I problemi ambientali e sui rifiuti a Castelfranco e nelle frazioni in parte sono dovuti anche al fatto che la precedente amministrazione, non è riuscita a risolverli – conclude il sindaco Fabio Mini – Dato che il consigliere Grossi ha dimostrato negli ultimi dieci anni di non aver saputo fare l’assessore all’ambiente, che almeno impari a fare un’opposizione costruttiva e non polemica e inutile".