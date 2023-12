Capodanno Come guarire dall’Homopallosus

Al teatro Verdi di Casciana Terme il capodanno sarà scandito dall’ironia pungente della compagnia Guascone Teatro: il 2023 sarà salutato con Homopallosus uno spettacolo che si fa antidoto anti noia a cura di Cabaret Mistico. Spettacolo di e con Andrea Kaemmerle, accompagnato sul palco, a partire dalle 22, da Andra Barsali (chitarra) e Lorenzo Niccolini (chitarra).

"Niente paura, mantenete la calma, stiamo arrivando e vi salveremo tutti, o quasi tutti. Si, certo da piccoli come voi sognavamo di essere supereroi, condottieri, avventurosi esploratori ed avere poteri magici o ancor più si sognava di essere principi, principesse e regine; magari poteva andar bene anche campioni mondiali di qualche sport o fotomodelli - scrive il regista Kaemmerle - Pazienza, tutto sommato era difficile, ma chi avrebbe detto all’epoca che saremmo diventati tutti esemplari di Homopallosus? Torna a grande richiesta l’antidoto che con sferzanti pensieri comico/filosofici, mitragliate di chitarra e raffiche di aneddoti salvifici risveglierà nel pubblico leggerezza ed ironia". Spettacolo birbante e raffinato con perle di bellezza e tanta voglia di guarire dal rumoroso grigio di questi anni. Tre artisti sulla scena, amici e complici, saranno una sorta di viatico per la platea. Un vaccino contro i cattivi pensieri, un antidoto per tutto ciò che ci ha tediato negli ultimi anni. Due ore di divertimento ed allegria con l’irona sagace e sferzante di Andrea Kaemmerle e la musica vorticosa di due chitarristi d’eccezione.

E’ in programma la cena di San Silvestro alle 20 nel foyer del teatro, con costo di 30 euro a persona. Per l’ingresso allo spettacolo, il costo del biglietto è 25 euro per gli adulti e 15 euro per i bambini fino a 12 anni, incluso il brindisi di mezzanotte con i dolci artigianali della pasticceria Masoni di Vicopisano. Info e prenotazioni 328-0625881 oppure 320-3667354. L’appuntamento fa parte della stagione "Teatro Liquido", edizione 2023/2024 a cura di Guascone Teatro. Ovvero, Utopia del Buongusto (il festival estivo) in tempi freddi. Occasione allegra per star bene, essere attraversati da bei pensieri e migliorarsi la vita. Direzione artistica di Andrea Kaemmerle.