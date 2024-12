Capodanno, bando c’è. Gli artisti non ancora

Il Capodanno sul piazzone a Pontedera, come visto negli anni precedenti, ci sarà. C’è però ancora riserbo sugli artisti presenti e mentre lo scorso anno i nomi degli ospiti erano già stati svelati ad inizio dicembre, ancora non è stato comunicato chi sarà ad organizzare il Count Down Party 2025 né chi salirà sul palco. E quindi anche la pubblicità dell’evento, a tre settimane da San Silvestro, non è ancora partita. Ad inizio settimana è stata pubblicata la manifestazione d’interesse per repire soggetti organizzatori per festeggiare l’ultimo giorno dell’anno e il primo del 2025. Sarà ancora Radio Stop come nelle ultime edizioni da quando nel 2020 è stato organizzato il primo capodanno pontederese? Questione di giorni e verrà comunicato. Radio Stop, l’emittente con sede a Cecina, che in questi anni ha portato in città tra gli altri artisti come Patty Pravo, Cristina D’Avena, Baby K, Rocco Hunt e Rosa Chemical. Le linee guida per reclutare l’organizzatore sono le stesse degli anni scorsi. E quindi una radio o network di copertura minima regionale che faccia intrattenimento sul palco con animazione composto da vocalist e ballerini. E poi servizio disk jookey e portare almeno due artisti provenienti dall’esperienza dei talent show televisivi nazionali che dovranno esibirsi dalle ore 22 a mezzanotte ed un artista/cantante appartenente al panorama musicale italiano contemporaneo, di fama nazionale, che abbia minimo due dischi d’oro nel suo repertorio che dovrà esibirsi dopo la mezzanotte. Il soggetto interessato – si legge poi nella manifestazione d’interesse – "dovrà farsi esclusivo carico della Direzione artistica, provvedendo all’accoglienza degli artisti mediante un adeguato servizio di hospitality". Al momento non sono menzionate altre piazze cittadine, si fa riferimento solo all’evento Count Down Party che si svolgerà "nello specifico in piazza Martiri della Libertà a partire dalle ore 22 fino alle ore 3 del 1 gennaio 2025".