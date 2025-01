Caos sulla Volterrana: la sindaca convoca un incontro con i commercianti

Capannoli, 6 ottobre 2021 - La chiusura della strada Volterrana per cantieri sta accendendo furenti polemiche da parte dei commercianti di Capannoli, che chiedono a gran voce, in una lettera alla sindaca Arianna Cecchini, di 'smantellare presto il cantiere', pena il lavoro stesso del tessuto commerciale del paese. Cecchini risponde alla lettera che Confcommercio Provincia di Pisa e CCN di Capannoli hanno inviato ieri, evidenziando una situazione ormai drammatica per la viabilità, il decoro e la regolare fruizione delle molteplici attività commerciali presenti lungo la via, e la conseguente necessità di accelerare i lavori in via Volterrana, per liberare quanto prima la strada dal cantiere. Nella lettera di risposta, la sindaca Cecchini ha confermato la propria disponibilità al confronto, convocando i commercianti ad un incontro in comune, in programma lunedì 11 ottobre alle 14.