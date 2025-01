Canto tra i canti alla chiesa Michelucci

La società operaia di mutuo soccorso e la corale di Valle, in collaborazione con la parrocchia di Larderello e con il patrocinio del Comune di Pomarance, presenteranno Canto tra i canti della Divina Commedia sabato 1 febbraio alle ore 21, nella suggestiva cornice della chiesa Michelucci di Larderello. La serata ospitata nella chiesa della beata Maria Vergine, progettata dall’architetto Giovanni Michelucci e consacrata nel 1958, proporrà un emozionante intreccio di parole e musica dedicato all’opera immortale di Dante Alighieri, che verrà raccontata attraverso dieci letture tratte da "Il cammin di nostra vita: viaggio nella Divina Commedia di Luca Sommi". I brani liberamente adattati, offriranno un racconto breve e accessibile di alcuni tra i più celebri canti della Commedia tra cui cinque dall’Inferno, due dal Purgatorio e tre dal Paradiso. A dare voce alle letture difatti saranno dieci componenti della compagnia teatrale della Società operaia di mutuo soccorso, mentre l’accompagnamento musicale sarà affidato alla corale di Valle e al pianoforte del maestro Lorenzo Macchioni, che arricchiranno l’atmosfera con esecuzioni dal vivo. Il focus dell’evento difatti sarà la "salute" della chiesa Michelucci e con un’impronta sulla sensibilizzazione sulle condizioni della chiesa. La serata si inserisce dunque nell’ambito del programma culturale annuale che proseguirà con ulteriori eventi durante il 2025, in collaborazione con i rioni e altre associazioni del territorio. Questo sarà difatti un appuntamento imperdibile per gli amanti della letteratura, della musica e dell’arte, che promette di coinvolgere ed emozionare il pubblico in un’esperienza unica e suggestiva, tra i versi immortali di Dante e le note che li accompagneranno.