CantinaJazz nel cuore di Buti. Musica e degustazione di olio

CantinaJazz è ospite a Buti e l’11 agosto il programma è ricchissimo. L’evento butese, organizzato sempre nel periodo di "Calici di Stelle", per quella data non è esclusivamente a tema vino, ma propone alternative e accostamenti eretici rispetto a quelli consueti di CantinaJazz.

Gratuitamente, con partenza alle 18 dal parcheggio del ristorante Ma TiKeti, sarà possibile visitare il borgo. Il tour terminerà al frantoio Rossoni dove si terrà una degustazione di oli del Monte Pisano condotta da Giuseppe Fusco, assaggiatore di oli certificato, e organizzata dallo SlowFood Pisa e Colline Pisane in collaborazione con la Strada dell’Olio dei Monti Pisani. E’ secolare infatti il rapporto che Buti ha con l’olio (il suo vero oro) e peraltro proprio il Monte Pisano è luogo di produzione di oli EVO di altissimo pregio, tra i migliori al mondo in termini nutrizionali. Al termine della degustazione i partecipanti torneranno al ristorante Ma TiKeti verso le 20.30 e si mescoleranno con i presenti interessati solo al CantinaJazz. In un primo momento l’acqua sarà protagonista: verranno presentate alcune acque aromatizzate su ricette studiate da Kety per rinfrescare e ripulire la bocca (per i partecipanti alla degustazione di olio). Successivamente, sarà versato nel calice il Bruvé di Usiglian del Vescovo accompagnato dall’assaggio di alcuni salumi delicati Rosi, con sformato di verdure e pappa al pomodoro. Oltre alla presenza della bollicina, non possono mancare le birre! Il Birrificio di Buti, nume tutelare del borgo, proporrà infatti La Rossa dei Monti Pisani.

Per l’evento ci sarà anche l’accompagnamento musicale di Andrea Garibaldi, Nino "swing" Pellegrini, Vladimiro Carboni, Alessio Bianchi e Giacomo Riggi.