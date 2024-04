Cantarella: "Città del Cuoio per il distretto del futuro"

MONTOPOLI

Michael Cantarella, candidato sindaco della lista civica Idee in Comune, che si presenta alle Comunali dell’8 e 9 giugno, dice che "serve una visione politica nuova che guardi alla costruzione del futuro del nostro comprensorio". "Si assiste a una scarsità di proposte volte ad accompagnare l’economia del distretto verso uno sviluppo futuro analizzando debolezze e opportunità – spiega Cantarella – E’ urgente perché la globalizzazione, un mercato della moda e del lusso sempre più altalenante e le guerre stanno mettendo a rischio la stabilità del nostro sistema. Ora le condizioni sono mutate. I pesci più grandi mangiano quelli più piccoli, per poi essere a loro volta inglobati in grandi multinazionali o comprati da fondi d’investimento. Che elementi abbiamo per sederci ai tavoli di questi giganti economici? Purtroppo, senza un’organizzazione strutturata e senza una governance politica, nessuna. Quindi, occorre allargare le logiche del distretto per consolidare una guida politica più forte e proporre una identità per il nostro territorio serve a rafforzare ciò che tutti noi già in realtà sappiamo: fare squadra e creare rapidamente la Città del Cuoio".