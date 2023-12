Cacciatore scambia un cane per un lupo. E lo uccide davanti ai padroni

Palaia (Pisa), 17 dicembre 2023 – Ad un occhio particolarmente inesperto poteva sembrare un vero lupo selvatico, ma era solo un bellissimo esemplare di lupo cecoslovacco molto conosciuto in paese e particolarmente socievole. Si chiamava Oreste ed è stato ucciso con un colpo di fucile da un cacciatore nei dintorni di Palaia. L’uomo, che in quel momento si trovava insieme ai suoi cani, lo aveva scambiato per un predatore.

Il colpo, sparato da distanza ravvicinata, non ha lasciato scampo al povero Oreste. L’animale, di proprietà di una nota arredatrice, stava girando all’interno di un’oliveta non lontano dalla casa in cui vive. La famiglia è anche proprietaria di un ristorante a Pontedera. La donna, appresa la notizia, avrebbe avuto anche un lieve malore.

Il cacciatore si sarebbe difeso dicendo di non averlo fatto di proposito, ma di aver scambiato Oreste per un lupo intenzionato ad attaccare i suoi due cani. Ma sostenere di aver agito per difendersi potrebbe non bastargli. La famiglia del lupo cecoslovacco sembra infatti intenzionata a sporgere denuncia, anche perché non ci sono prove che Oreste abbia attaccato gli animali del cacciatore. Anzi: tutti lo descrivono come un cane molto docile e affabile, tant’è che pochi giorni prima era anche stato fotografato alla Bocconi in occasione della laurea di uno dei figli della proprietaria.