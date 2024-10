Campo sportivo, è polemica: "Dalla Coia accuse strumentali"

SAN MINIATO

Divampa la polemica sulla tribuna per gli ospiti del campo sportivo Leporaia, dove il Tuttocuoio (Serie D) gioca le gare casalinghe. Dopo le dichiarazioni della presidente del club, Paola Coia (nella foto), il sindaco di San Miniato, Simone Giglioli, e l’assessore ai lavori pubblici, Marco Greco, respingono le accuse: "Abbiamo stanziato 97mila euro di risorse comunali, soldi con i quali intendiamo acquistare, non noleggiare, una gradinata, in modo da rispettare le prescrizioni che la Lega Calcio ci ha fatto per il campionato 2025-26. Il Leporaia, di proprietà del comune, non è stato dato in concessione al Tuttocuoio perché la società non ha i requisiti. Le accuse mosse dalla presidente Coia ci appaiono, ancora un volta, strumentali e volte a distogliere l’attenzione da quelle che sono le motivazioni principali di questa situazione, cause che non dipendono né dal comune, né tanto meno da scelte degli amministratori".

Immediata la controreplica della presidente: "L’amministratore comunale ha effettivamente presentato un bando per l’affidamento del Leporaia, ma è andato deserto poiché improponibile sia nei termini che nelle condizioni. Neanche una società con i requisiti richiesti? Mah… E comunque parliamo del giugno scorso. Una tribuna ospiti con una capienza di almeno 100 posti è necessaria per questa stagione, perché non si possono accogliere tifoserie numerose per poi relegarle in un ristretto angolo di terreno che ha scarsa visibilità del campo di gioco e nessun posto a sedere. Si rischia di dover giocare a porte chiuse".

"Il procrastinarsi di questa situazione – conclude Coia – mi costringerà a chiedere alle tifoserie avversarie di non accompagnare le loro squadre (con annesso un danno economico per il Tuttocuoio), perché io, a differenza dell’amministrazione comunale, mi vergogno di non poter garantire la dovuta ospitalità. Ricordo che ancora non è stato provveduto a sistemare le grondaie della tribuna, sempre più fatiscente, e che la gestione ordinaria è comunque a capo della mia società: i risultati, per quanto ci riguarda, sono evidenti con il terreno di gioco che è uno dei migliori della regione".