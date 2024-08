Campagna screening per il tumore al seno

PONTEDERA

Torna all’ospedale Lotti il mezzo mobile per lo screening mammografico. L’unità è posizionata in un cortile interno dell’ospedale, dove sono allestiti anche gli ambienti per l’accettazione e per l’attesa. L’attività di screening si svolgerà tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 17. La segreteria dello screening ha inviato le lettere di convocazione per la mammografia di screening sull’unità mobile e il centralino aziendale degli screening oncologici 0585498004 è a disposizione per ogni informazione. La Asl consiglia di prenotare con 10 minuti di anticipo rispetto all’orario indicato e a chi ha ricevuto l’invito si raccomanda di portare con sé la lettera, con il modulo sul retro già compilato e firmato. "La mammografia – spiega la direttrice dell’unità operativa complessa screening della Asl Lidia Di Stefano – consente di intercettare, tra le persone sane, coloro che potrebbero aver sviluppato un nodulo silente nodulo che, se scoperto in fase iniziale, consente nella maggior parte dei casi di risolvere la problematica senza dover ricorrere ad interventi radicali". Nella Asl che copre le province di Lucca, Massa Carrara, Pisa e Livorno lo screening mammografico è gratuito ed effettuato ogni 2 anni a tutte le donne tra i 50 e i 69 anni e dallo scorso anno è offerto anche alle donne della fascia di età tra i 45 e i 49 anni e tra i 70 e i 74 anni. "Fare la mammografia di controllo – aggiunge la dottoressa Di Stefano – è assolutamente raccomandato e invito tutte le donne ad aderire. In ogni caso, se qualcuno ha delle domande o dei dubbi può contattare il nostro numero unico per gli screening oncologici, lo 0584 498004, attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle 12.30. Un nostro operatore risponderà a tutte le richieste in proposito. Il numero unico è a disposizione anche per spostare ad altra data o ad altro orario l’appuntamento indicato nella lettera di invito, nel caso la paziente sia impossibilitata ad essere presente".