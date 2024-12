Colpito da un pancale mentre scarica il camion, 51enne ferito alla testa

Pontedera (Pisa), 11 dicembre 2024 – Un camionista di 51 anni è rimasto ferito oggi, 11 dicembre, a Pontedera dopo essere stato colpito da un pancale caduto da un 'altezza di circa un metro mentre stava scaricando della merce dal suo camion per rifornire un magazzino della zona.

L'uomo è stato poi soccorso dalla Pubblica Assistenza di Santa Maria a Monte (Pisa) e trasferito in codice giallo al pronto soccorso dell'ospedale Lotti di Pontedera per ulteriori accertamenti. Ha riportato lievi ferite alla testa. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, il camionista è stato urtato da un pancale durante le operazioni di scarico ed è stato lui stesso a riferire la dinamica ai soccorritori che lo hanno trovato in piedi fuori dal mezzo.