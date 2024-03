Camion fuori strada. Riaperta la 439

LAJATICO

E’ stato rimosso ieri mattina, con una autogru, il camion finito fuori strada lunedì sera sulla Sarzanese Valdera, all’altezza del bivio della Bonifica, nel territorio comunale di Lajatico. Durante le operazioni di rimozione è stato necessario chiudere al traffico la strada regionale. L’importante arteria che collega l’alta Toscana con la Valdera e la Valdicecina, è stata riaperta poco dopo mezzogiorno. Nelle ore precedenti, dalla sera di lunedì e per tutta la nottata, la strada è stata percorribile solo a senso unico alternato istituito dalla polizia municipale e dagli addetti del cantiere dell’Anas per consentire in sicurezza la percorribilità del tratto. L’autista dell’autocarro finito fuori strada è uscito illeso dal veicolo. Disagi alla circolazione.