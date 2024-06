Calvino in città, disegni per il Marcovaldo

Una passeggiata poetica e visionaria ispirata ad episodi di Marcovaldo di Italo Calvino, accompagnati da Silvia Bruni, Luigi Petrolini, Massimo Bernacchi e Lorenzo Bruni. Calvino in città ha preso forma, nei giorni scorsi, attraverso una comitiva di tute blu con soste letterarie nei parchi, al villaggio Piaggio e al villaggio Gramsci, tra i viaggiatori incuriositi in attesa alla stazione, fino alla biblioteca. E proprio alla Gronchi sono esposte, fino al 29 giugno, foto e stampe di disegni tratti da Marcovaldo e dalle sue rivisitazioni, ad opera degli attori catturati nelle performance ambientate tutte a Pontedera.

Il percorso espositivo si concluderà in modo altrettanto creativo e spiazzante, uscendo in città per restituire Calvino e le immagini tratte dai suoi testi alle strade, alle piazze, alla gente che le popola.

Il progetto Calvino in città, che segue il Cantiere 100 Calvino scattato a Pontedera nel 2023 per celebrare i 100 anni dalla nascita del grande scrittore, intreccia il libro Marcovaldo a vari luoghi cittadini. Per rendere il testo pluridimensionale viene utilizzato il multimedia storytelling, mescolando la narrazione con la fotografia, l’illustrazione, il teatro e i social media.