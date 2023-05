“Bye bye“ dal laboratorio teatrale per ragazzi

Terminano i laboratori teatrali per ragazzi al Quaranthana. L’appuntamento è per questa sera, giovedì 18 maggio alle ore 19,30, al Quaranthana Teatro Comunale di San Miniato in via Zara 58, a Corazzano, con lo spettacolo Bye Bye!. È questo il saluto dei baby attori che si sono cimentati con l’arte della recitazione, il palcoscenico e le luci durante questo anno, lavorando su un’età complessa come quella adolescenziale. I giovani allievi del progetto Officina 20222023, uno dei percorsi di formazione del Teatrino dei Fondi, guidati da Claudio Benvenuti, quest’anno hanno lavorato sulle ambizioni e le proiezioni che accompagnano l’adolescenza, quella complessa e meravigliosa fase della vita di ogni essere umano. Nello spettacolo Bye Bye i ragazzi porteranno in scena la passione e gli umori altalenanti che contraddistinguono l’età delle passioni cocenti e delle amicizie indistruttibili, tra separazioni, riprese, scherzi, dichiarazioni d’amore, momenti esilaranti. Calcheranno il palcoscenico Malak Abdeljalil, Giovanni Baronti, Edoardo Bellandi, Sara Franchini, Elia Nacci, Clio Pellegrini, Elia Perrotti, Niccolò Pescini, Viola Teristi, per la regia di Claudio Benvenuti.