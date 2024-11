Buone esperienze. La terza edizione del premio

POMARANCE

Terza edizione del premio Buone esperienze, promosso dall’associazione Officina Rolandi di Pomarance, in collaborazione con gli istituti scolastici Niccolini e Santucci e i Comuni di Pomarance e Volterra. Il premio è ispirato alla figura del professor Lido Bartalesi Lenzi, che ha ricoperto nella sua carriera ruoli di insegnante e Dirigente Scolastico tra i Comuni di Volterra e Pomarance, istituito per individuare e mettere in luce le esperienze educative curriculari ed extra-ordinarie caratterizzate da spirito di innovazione, da stimoli che inducono al cambiamento, che dimostrano coraggio e intraprendenza nella funzione formativa. Possono segnalare un’esperienza le scuole, le associazioni, altri enti, cittadini. Il termine di presentazione delle domande è il 3 febbraio 2025 e deve avvenire mediante la compilazione del file allegato al bando.

Le segnalazioni e l’esperienza premiata saranno divulgate in una giornata che si terrà il 22 marzo 2025. Durante l’iniziativa saranno rinnovate le motivazioni che hanno dato origine al progetto. Con l’occasione sarà ricordata la figura di Lido Bartalesi Lenzi. La fase predominante della mattinata sarà comunque dedicata alle "Buone Esperienze" vissute da e con giovani, studenti, docenti delle istituzioni scolastiche, le associazioni, gli enti i cittadini e i soggetti partecipanti, che avranno la possibilità di illustrarle e condividerle con i presenti in un contesto di confronto e condivisione mettendo in evidenza i punti di forza delle esperienze formative virtuose sia scolastiche che extrascolastiche. Il bando è reperibile sui siti dei due Comuni e può essere richiesto alla mail [email protected], 3887511386.