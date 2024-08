Bucci: "Lavoro, dove sono finite le tante promesse elettorali?"

SANTA CROCE

"Il lavoro, il calo occupazionale, gli ammortizzatori sociali insufficienti per la dimensione della crisi sono temi ineludibili e non da oggi". Lo dice Mariangela Bucci, capogruppo della minoranza Insieme per Santa Croce composta da Pd, Alleanza Verdi Sinistra e Italia Viva. "Non è un caso che questi temi siano stati al centro della nostra campagna elettorale – aggiunge Bucci – La diminuzione della domanda e la diminuzione della produzione creano allarme in una zona basata su una monocultura industriale. La Regione è stata presente ai massimi livelli, quegli stessi livelli che cercano, da mesi, una fattiva collaborazione con il governo centrale che non arriva. Eppure passerelle e promesse elettorali sono state fatte eccome! Un tema che ha trovato riscontro nel voto sul nostro territorio comunale è stato quello di dichiararsi, in quanto rappresentanti dei partiti di governo, in grado di attivare le forze governative. Dove sono finite quelle promesse?". "Che prospettiva hanno il sindaco e la giunta per Santa Croce che, stando ad autorevoli pareri apparsi sulla stampa, deve tenere conto che i fasti del passato non sono più ipotizzabili? – domanda Mariangela Bucci – Quali sono i progetti per il futuro economico della nostra comunità? Quale consapevolezza c’è di quanto sia importante salvaguardare la tenuta sociale in un paese che rappresenta tante diverse realtà non solo in termini di provenienza ma anche di reddito? Siamo d’accordo che il decoro urbano e la cura del territorio siano temi da non eludere, ma possono essere gli unici? Non rischiano di essere argomenti di ’distrazione di massa’ dalla crisi economica che non possono essere trascurati dal dibattito pubblico? Crediamo che risposte chiare non si possano eludere".