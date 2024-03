Borgo dei borghi, la lunga notte. I pecciolesi incrociano le dita. Tutti alla Galleria per seguire la tv

La finalissima del Borgo dei Borghi da guardare come una serata al cinema. Il 31 marzo alle 21.20 alla Galleria dei Giganti verrà proiettata la puntata della trasmissione di Rai 3 Kilimangiaro che andrà a decretare il Borgo dei Borghi 2024, con Peccioli nella grande vetrina nazionale come unico borgo toscano presente alla competizione. Quindi, la sera di Pasqua ecco la possibilità di attendere il fatidico verdetto nella grande Galleria, pronta a ospitare 400 cittadini di Peccioli. Durante la serata, oltre alla diretta televisiva di Kilimangiaro, saranno proiettati video inediti e ci saranno sorprese. In queste settimane, dall’inizio del voto popolare, Peccioli ha catalizzato una grande onda di partecipazione: cittadini, associazioni di ogni tipo, vip. Come Carlo Conti, Romano De Marco, Alessandro Paci con i loro video-appello per votare Peccioli. E ancora l’artista Jonathan Canini, oltre all’atleta olimpico Eric Fantazzini, pecciolese e campione nella nazionale italiana di bob e al musicista e compositore Fabio Frizzi. Tutti a tifare per Peccioli, con l’ultimo video dell’attore e comico Ubaldo Pantani dalla iconica passerella sospesa per aria, gridando "I love you, Peccioli". ""Abbiamo deciso che la serata di Pasqua, domenica 31 marzo, meritava un evento speciale, da passare con tutti voi. pecciolesi e amici di Peccioli che ci avete seguito e supportato nel lungo viaggio che si chiama Borgo dei Borghi 2024 - scrive il Comune sui suoi canali social - E grazie a Ubaldo Pantani, che nel 2022 portò alle 11Lune a Peccioli il suo spettacolo Born in the Solvay. Alla Galleria dei Giganti, grazie al supporto di Belvedere Spa e Fondazione Peccioliper, potremo seguire tutti insieme la diretta di Kilimangiaro - Speciale Borgo dei Borghi 2024. Ci saranno tante sorprese che stiamo pensando per tutti voi, un appuntamento per il quale stiamo tutti incrociando le dita ma che, indipendentemente dal risultato finale, a Peccioli e a tutto il suo territorio ha già regalato tantissimo"".