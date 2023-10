Blitz in cantiere 10mila euro di multa

Una sanzione di oltre 10 mila euro e sospensione dell’attività per un imprenditore non in regola sul fronte della sicurezza nei cantieri e sull’assunzione di un lavoratore. Nell’ambito dei controlli in materia di sicurezza sul lavoro del comando provinciale dei carabinieri, finalizzati, più in generale, al contrasto delle irregolarità inerenti la sicurezza sui luoghi di lavoro e dell’eventuale presenza di lavoro nero, i militari della compagnia di Volterra, unitamente ai colleghi del nucleo carabinieri ispettorato del lavoro, hanno ispezionato cantiere edile che opera nel Volterrano. A seguito delle verifiche è stato segnalato il titolare di un’azienda del settore: i carabinieri hanno contestato l’irregolarità relativa alla mancata installazione, lungo le impalcature, di protezioni anti caduta dall’alto e l’omessa redazione del previsto piano operativo di sicurezza.