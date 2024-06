Benini e le "nubi" sulle primarie: "Non abbiamo mai ricevuto le carte. Nonostante le formali richieste"

A distanza di 4 mesi dalle primarie della Coalizione Civica che incoronarono Francesca Giorli come candidata sindaca, contro la duellante Roberta Benini, ecco che la lista Per Volterra, dopo il divorzio dalla Coalizione, chiede lumi sullo svolgimento del voto dello scorso gennaio. Ecco la ricostruzione della lista. "Come movimento civico Per Volterra, dopo le primarie, non abbiamo ricevuto nessuna documentazione inerente alle stesse, nessun verbale, nessun elenco dei votanti, nessuna carta - scrive il gruppo che fa capo a Roberta Benini - Eppure le abbiamo richieste, verbalmente, sicuri che non ci sarebbero state obiezioni in nessun senso. Ma le carte non sono arrivate, qualcuno scaricava il barile, qualcuno faceva orecchie da mercante. Passano i giorni ed ancora niente, di quei risultati del 21 gennaio, neanche l’ombra. Ma che ci sarà mai di così strano in tale richiesta? Ci domandiamo. Due schieramenti politici partecipano alle primarie ed entrambi hanno diritto di vedere gli incartamenti relativi. Bene, forse vorranno una richiesta formale, così procediamo con una raccomandata con regolare ricevuta di ritorno, addirittura da un legale. Ma ecco che non succede niente. Non resta che andare fisicamente a portare la lettera consegnando nelle mani dei destinatari, ma anche stavolta non viene accettata e malamente rifiutata".

Per Volterra, prosegue: "Tutto ciò non cambia le cose dal punto di vista pratico, ma ci sembra politicamente un comportamento poco adeguato o magari indegno da parte di candidati alle prossime elezioni. Sarebbe almeno corretto comunicare per quale motivo non vengono consegnati i documenti richiesti o non ritirate le raccomandate inviate. Sembrerebbe scontato ma evidentemente non lo è. Anche per questi atteggiamenti e modi di fare, palesatisi fin dalla corsa alle primarie, abbiamo deciso di non essere parte attiva di una Coalizione che non ci rappresenta. Quindi oggi, chi si riempie la bocca di discorsi atti a convincere le persone ignare, di essere migliore degli altri, dovrebbe quantomeno avere la decenza di tacere e comportarsi per primo con correttezza ed onestà" conclude Per Volterra.