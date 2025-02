Autobus abbandonato. Multa salata

POMARANCE

I carabinieri del nucleo forestale di Pomarance hanno individuato e multato il responsabile dell’abbandono di un autobus nella zona industriale di Pomarance. Grazie a meticolosi accertamenti, i forestali sono risaliti all’intestatario del veicolo, contestandogli la violazione delle normative vigenti in materia di abbandono di rifiuti. Per questo tipo di illecito è prevista una sanzione amministrativa di 1.666,66 euro. L’operazione rientra in una più ampia attività di controllo del territorio, finalizzata a contrastare fenomeni di degrado ambientale e a garantire il rispetto delle norme a tutela del paesaggio e della salute pubblica. L’abbandono di veicoli fuori uso, infatti, rappresenta non solo un problema di decoro urbano, ma anche un potenziale rischio per l’ambiente.