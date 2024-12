Auto senza assicurazione. Nell’anno 27 sequestri

Nelle ultime settimane la polizia municipale ha sequestrato 4 veicoli sprovvisti di copertura assicurativa. Nel corso dell’anno fino a ora, tra le vetture rintracciate in sosta su suolo pubblico e quelle fermate ai posti di blocco durante i controlli stradali, i vigili hanno sequestrato ben 27 automobili. Durante i primi sei mesi dell’anno la polizia locale ha sequestrato 11 veicoli, mentre da giugno, quando si è insediata la nuova amministrazione, i sequestri sono saliti a 16. Proprio la giunta Mini infatti ha chiesto la massima attenzione su queste problematiche. Spiega l’assessore alla polizia municipale Monca Ghiribelli: "Il dato andrebbe analizzato dal punto di vista sociale per comprendere come mai le persone non riescano ancora a rendersi conto delle gravi conseguenze che la mancata copertura assicurativa comporta".