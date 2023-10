Aule allagate a scuola: "Si fanno solo rattoppi"

A pochi giorni dall’inaugurazione dei lavori di efficientamento e di installazione del “cappotto” nei locali destinati alle scuole elementari per un costo complessivo di 700 mila euro, ci sono già problemi. E l’opposizione coglie la palla al balzo. Siano a Ponte a Egola, alla scuola elementare. Cos’è successo? "Gli alunni di alcune classi sono stati rimandati a casa perché il tetto si è riempito d’acqua, alcune aule si sono allagate, è caduta una plafoniera, lo scolo delle acque dal tetto è stato ostruito, secondo le dichiarazioni del Sindaco, da una bottiglia lasciata sul tetto durante i lavori – attacca CambiaMenti –. Come sempre il Comune ha preferito, in questa come in tutte le altre situazioni relative alla scuola di base, operare con rattoppi per fronteggiare l’emergenza: rattoppi che, oltre a lasciare un tessuto pieno di buchi che si manifestano puntualmente all’inizio di ogni anno scolastico, hanno avuto un costo complessivo che avrebbe indubbiamente potuto consentire almeno l’avvio di un processo di razionalizzazione del sistema delle scuole di base intorno a una rete adeguata di poli scolastici".