Auditorium del Bastione ancora chiuso alle attività: "Il Comune intervenga per ripristinare il servizio"

L’auditorium del Bastione è ancora chiuso. Un anno dopo il maltempo che ne compromise la fruibilità, lo spazio non è ancora a disposizione della comunità. "Una criticità – spiega Filo Rosso, guidata da veronica Bagni – sulla quale l’amministrazione comunale non ha posto rimedio. Si tratta di uno spazio importante, sia perché può essere fondamentale per l’attività delle associazione, sia in caso di necessità per riunioni pubbliche". L’auditorium, negli anni, è stato sede di eventi, anche di mostre e veniva utilizzato a pieno ritmo durante la mostra mercato del tartufo. La struttura ha subito importanti danneggiamenti il 3 novembre del 2023, che si sono aggiunti – peraltro – anche a problematiche che erano già in essere. Ora necessità di interventi. Come di interventi n di cura necessità la struttura stessa dell’impianto di risalta dal parcheggio di Fonti alle Fate.