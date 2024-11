L’assalto ai negozi di notte. Molte attività prese di mira. Telecamere rotte e sangue

Pontedera (Pisa), 5 novembre 2024 – L’assalto ai negozi. Uno stillicidio nelle notti di sabato e domenica tra furti e tentati furti. Piazza Martiri della Libertà (il Piazzone), via Gotti, via della Misericordia, piazza Gronchi, via Primo Maggio e piazza Caduti Cefalonia e Corfù. Al supermercato Conad di via della Misericordia due ragazzotti hanno spaccato una telecamera puntata sulla porta di ingresso e hanno provato a forzare la serratura della saracinesca. Ma non si sono accorti che dalla parte opposta un’altra telecamera ha ripreso tutta la loro azione malavitosa immortalandoli anche in volto. Si tratta di due sui vent’anni. Il proprietario del punto vendita andrà oggi a fare denuncia alle forze dell’ordine, ma le immagini sono già in possesso della polizia che sta cercando di risalire ai due tramite le fotografie della banca dati. “Qui è diventato impossibile lavorare – dice Paolo Ercolani – Se non vengono presi provvedimenti da chi di dovere saremo costretti a valutare anche lo spostamento dell’attività. Per contrastare i furti dagli scaffali abbiamo dovuto prendere una guardia che controlla mattina e sera il supermercato”.

Al Chicco Nero di piazza Gronchi i malviventi, nella notti di sabato o domenica – la proprioetaria Manuela Varesi si è accorta del tentativo di effrazione ieri mattina alla riapertura dopo la chiusura di domenica – hanno provato a entrare cercando di forzare la porta con un grimaldello in acciaio. Ma l’attrezzo si è spezzato e sono scappati. Il risultato è il danneggiamento della porta. “Chiediamo interventi decisi da parte delle autorità – dice Varesi – perché non si può stare sempre con la paura che qualcuno entri”.

Al laboratorio di Fonderà un ladro solitario è entrato e ha rubato venti euro da un sacchetto che era sul banco. “Io e la mia collega eravamo sul retro, nel laboratorio – racconta la titolare – Per fortuna è entrato un nostro collega e il ragazzo è fuggito dopo aver detto che voleva un aiuto economico”. Atto vandalico sulla vetrina di Kiko sul corso e furto consumato, invece, da Caddy’s, negozio di saponi e profumi, in via Gotti. Nelle stesse notti presi di mira anche altre due attività sempre in pieno centro. I negozianti sono arrabbiatissimi. Non si sentono sicuri. “Qui urge fare qualcosa di grosso, la città è fuori controllo”, dice uno di loro. Oltre ai furti e tantati furti domenica notte sono state trovate tracce di sangue sui portoni, alcuni muri e marciapiedi di via Primo Maggio. Potrebbe essersi trattato di qualche scorribanda di ragazzi e uno di loro potrebbe essersi ferito. I carabinieri confermano la denuncia del fatto al Chicco Nero. Al lavoro lavoro anche la polizia.

gabriele nuti