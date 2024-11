"Ascoltate l’appello dei lavoratori di Acque". Sinistra italiana attacca

"Le lavoratrici e i lavoratori di Acque Spa hanno lanciato un appello forte e chiaro: è tempo di ripubblicizzare un bene fondamentale per tutti, l’acqua, mettendo fine a un sistema che, attraverso il predominio del privato, ha messo in discussione la giusta governance di un servizio essenziale". È la posizione di sostegno rivendicata da Anna Piu, dalla segretaria provinciale Sinistra Italiana Pisa.

"L’assemblea sindacale ha espresso in modo unanime e deciso il sostegno alla proposta della Rsu di procedere con il riacquisto delle quote del socio privato da parte dei soci pubblici, e successivamente, all’affidamento in house del servizio idrico – fa il punto Piu –. Questo è l’unico modello di gestione che consente una piena responsabilità pubblica e partecipativa nella gestione dell’acqua. Sinistra Italiana sostiene con forza questa battaglia per la giustizia sociale e la tutela dei diritti dei lavoratori, ribadendo che l’acqua deve essere gestita dai soci pubblici per i cittadini, senza speculazioni private. Il modello Multiutility, così come proposto a livello regionale, ha dimostrato tutte le sue falle, rischiando di mettere a repentaglio l’equilibrio tra i territori toscani. È ora che la politica risponda concretamente: un sistema pubblico di gestione idrica tramite affidamento in house del servizio è l’unica strada per garantire trasparenza, equità e sostenibilità. Insieme ai lavoratori, ai sindacati e a tutte le forze sociali, continueremo a lottare affinché questo processo di ripubblicizzazione si concretizzi senza più indugi".