Arrestato titolare di un locale a Pontedera per droga

Pontedera, 15 giugno 2024 - I Carabinieri della Compagnia di Pontedera, al termine di un servizio finalizzato al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti condotto nel territorio pontederese, hanno arrestato in flagranza di reato un uomo, titolare di un esercizio commerciale, per il reato di detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti. Nello specifico, a Pontedera, i militari dell'Arma, durante il controllo a un esercizio, hanno rinvenuto sostanze stupefacenti del tipo hashish, marijuana e cocaina nascoste all'interno del locale, alcune delle quali peraltro nascoste sotto il bancone di rivendita. L'uomo aveva circa 2.6kg di droga suddivisi in dosi e panetti e pronti per essere spacciati. Al termine delle operazioni di controllo, i Carabinieri di Pontedera hanno tratto in arresto il titolare de locale nella flagranza del reato per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti. Tutti i 2.6kg di sostanza stupefacente rinvenuti all'interno dell'esercizio e il materiale idoneo al confezionamento delle dosi, sono stati sottoposti a sequestro e messi a disposizione della competente Autorità Giudiziaria. L'arrestato è stato forzato agli arresti domiciliari in casa propria in attesa di essere giudicato con rito direttissimo che si è svolto questa mattina. Il giudice del Tribunale di Pisa ha convalidato l'arresto e sottoposto l'uomo al regime degli arresti domiciliari.

Inoltre, i militari dell'Arma, sempre a Pontedera hanno denunciato una persona per possesso di eroina. Nello specifico, durante un controllo nei locali di uno stabile della zona in stato di abbandono, che tendenzialmente viene utilizzato come base dagli spacciatori o come luogo appartato per i tossicodipendenti, i Carabinieri di Pontedera hanno sorpreso un soggetto, contestandogli il possesso di alcune dosi di eroina, che aveva nascosto sia addosso sia all'interno dei locali dello stabile. Rinvenuta la droga, è scattata per la persona una denuncia alla Procura della Repubblica di Pisa e la sostanza stupefacente è stata sottoposta a sequestro. In concomitanza con la denuncia per possesso di droga, sono stati identificati dai Carabinieri e segnalati alla Prefettura di Pisa alcuni assuntori di stupefacenti che si erano ritrovati nell'edificio abbandonato.