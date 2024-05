Anti social social park (Assp) di nuovo premiato dal Consiglio d’Europa

Per il secondo anno consecutivo, il progetto di rigenerazione culturale curato da un gruppo di giovani, Anti Social Social Park (Assp), è stato premiato dalla European Youth Foundation del Consiglio d’Europa. Questo prestigioso concorso internazionale riconosce i migliori progetti di sviluppo giovanile in tutta Europa. "Con workshop, concerti e dibattiti, il nostro progetto celebra la ricchezza e la diversità della cultura giovanile – dicono gli organizzatori del festival – offrendo una piattaforma unica di attivismo giovanile nelle aree interne d’Europa. È proprio per questo che Anti Social Social Park è stato premiato, per il suo impegno nel valorizzare e promuovere la partecipazione giovanile. Quest’anno celebriamo la quinta edizione di Assp, un evento che unisce musica, dibattiti e idee innovative". Il tema di quest’anno è la crisi dell’immaginazione del cambiamento. "Lavoreremo con la comunità giovanile locale per riscoprire il potere di immaginare un futuro migliore - proseguono gli organizzatori premiati dal Consiglio d’Europa - Ogni nostro ricavo sarà reinvestito nei nostri eventi e progetti futuri, continuando a sostenere e valorizzare la comunità e le persone".