Ancora altre auto nel mirino dei malviventi. Tanti furti nelle ultime ore

Ancora una lunga scia di furti sulle auto parcheggiate. Sia nelle pubbliche vie e piazze sia negli spazi privati e recintati delle singole abitazioni o dei condomini. E’ uno stillicidio quello che leggiamo nei messaggi sul gruppo Sei di Pontedera se di Facebook. Fino al furto più importante, sempre ieri notte, quando in via De Nicola è stata rubata un’auto. Una Panda grigia (nella foto) per la quale la figlia del proprietario ha lanciato un appello social: "Purtroppo stanotte in via De Nicola a Pontedera hanno rubato l’auto di mio padre, se potete condividere il messaggio e se la vedete in giro ve ne sarei grata". In un altro post un cittadino di Pontedera pubblica l’immagine ripresa dalle sue telecamere di videosorveglianza nella notte. "Padroni di niente… protetti da nessuno! – scrive – Ennesima visita di ’persone perbene’ all’interno della macchina posteggiata in proprietà privata recintata. Si pagano i passi carrabili, si pagano le tasse, si paga la sanità e si paga ancora una volta il ’fio’ per abitare in una città dove la gente fa quello che gli pare… macchina aperta e risvoltata come un calzino". A questo post ne seguono molti altri di sdegno e di protesta. E altri cittadini pontederesi che segnalano lo stesso problema, che rendono noto di aver subito furti sulle proprie auto. "É successo anche a me l’altra notte", scrive una cittadina. "Nulla di nuovo purtroppo – scrive un’altra pontederese postando la foto dell’interno della macchina messo a soqquadro – A me è accaduto proprio oggi, nel mio cortile recintato". Un’altra ancora, addirittura, rende noto che nella sua macchina sono entrati per rubare e hanno anche fumato. "Anche nella mia macchina sono entrati ieri notte – scrive – hanno fumato e distrutto. E’ successo în piazza Kennedy" (nella zona di Fuori del Ponte). "Purtroppo è successo anche a me domenica notte", il post di un altro pontederese.