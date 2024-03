Altair più green: "Rinnovamento e potenziamento"

SALINE DI VOLTERRA

Investimenti per meno emissioni, maggiore energia rinnovabile e attenzione alle comunità locali. Altair Chemical ha redatto il suo primo bilancio di sostenibilità, relativo al 2023. La Società chimica ha approvato un documento formale dove certifica il proprio impegno in termini di Esg, ovvero dal punto di vista ambientale, sociale e di governance. "Abbiamo acquisito lo stabilimento di Saline nel 2011 – dichiara Roberto Vagheggi (nella foto), direttore generale di Esseco Industrial e ceo aziendale – In questi anni abbiamo avviato un percorso di rinnovamento e potenziamento produttivo e di attenzione ambientale che continua oggi con ingenti investimenti. Nel nostro primo bilancio di sostenibilità aziendale, illustriamo le tante progettualità di ricerca e sviluppo realizzate negli anni e l’impegno per la sicurezza e la sostenibilità lungo tutta la filiera, con certificazioni di qualità dei nostri processi. Essendo imprese energivore abbiamo da sempre lavorato per un utilizzo responsabile delle fonti energetiche. Oltre all’installazione dei pannelli fotovoltaici sui siti produttivi, abbiamo siglato un Power Purchase Agreement capace di fornire 43.800 MWh annui e abbiamo fondato Renewability, società consortile che riunisce diverse realtà industriali con un investimento di 11 milioni di euro". Dall’incremento dell’energia autoprodotta per migliorare l’efficientamento energetico CO2 free, agli studi di fattibilità per la riduzione del consumo idrico, all’utilizzo di camion elettrici e al potenziamento del trasporto ferroviario per diminuire le emissioni ad effetto serra. Dal sostegno alle iniziative culturali e benefiche sui territori come lo stadio a Saline.