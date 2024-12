Alluvioni, sospese le rate dei mutui. Boccata d’ossigeno dall’Abi per chi ha subito le devastazioni

VALDICECINA

Ossigeno puro che si inietta nelle zone colpite dalla devastante furia alluvionale dello scorso 23 settembre. Un respiro che porta aiuto e che si traduce nella sospensione delle rate dei mutui. Abi (Associazione bancaria italiana) ha diffuso, nella giornata di ieri, una lettera circolare agli associati nella quale segnala che è stata pubblicata, sul sito del dipartimento della protezione civile, l’ordinanza del capo dipartimento della protezione civile con cui è stata adottata una misura di sospensione del pagamento delle rate dei mutui, in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che si sono verificati il 23 settembre scorso e che, in provincia di Pisa hanno colpito i territori di Montecatini Valdicecina, Monteverdi Marittimo, Pomarance e Guardistallo. Il provvedimento riguarda anche gli altri territori toscani delle province di Livorno e Firenze, messi in ginocchio dal maltempo nella stessa giornata, il funesto 23 settembre, e il 18 settembre, Questa ordinanza, che attualmente è in corso di pubblicazione nella gazzetta ufficiale, recepisce i contenuti dell’accordo che è stato sottoscritto da associazione bancaria italiana, protezione civile e dalle associazioni dei consumatori, con l’obiettivo di assicurare tempestività degli interventi a favore delle popolazioni colpite da calamità naturali di settembre.

Con la pubblicazione in gazzetta ufficiale, sarà così possibile per le banche dare immediata attuazione alla sospensione dei mutui per i territori martoriati dall’alluvione.