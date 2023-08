"Alla stazione di Acciaiolo e Fauglia l’erba spetta a Ferrovie"

Lungo questa linea, in prossimità della galleria di Orciano Pisano, è stata girata una scena del film "Tutti a casa" di Luigi Comencini. E’ la linea ferroviaria Pisa-Vada, una delle più antiche d’Italia. Da anni è in ballo il tema della sua valorizzazione e con lei della stazione di Acciaiolo. Anche nei giorni scorsi si è tornati a parlarne. Il sindaco Alberto Lenzi fa chiarezza. Per quanto riguardo la cura (la vegetazione avanza), "la competenza sul taglio erba oltretutto dove recintato è di competenza di ferrovie dello stato e non del Comune". Inoltre "nel 2015 l’amministrazione chiese la riapertura della stazione ferroviaria con la collaborazione di altri Comuni (Collesalvetti capofila), della Provincia e della Regione– spiega Lenzi – . Dopo tanta attesa il governo in accordo con ferrovie dello stato nel 2022 ha deciso di far circolare su questa tratta solo convogli merci".